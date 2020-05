מחריפות המהומות בארה"ב, במחאה על הריגתו של ג'ורג' פלויד בידי שוטר בעיר מיניאפוליס, ביום שני. כחלק מגל המחאה הוצתה הלילה (חמישי) תחנת המשטרה של המחוז השלישי בעיר. התחנה ננטשה זמן קצר לפני כן, בשל מצוקת כוח אדם וחשש מפני תקיפות המפגינים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הפנה היום אצבע מאשימה כלפי מה שהוא מגדיר כאוזלת יד וחוסר מנהיגות של "ראש עיר חלש מאד מהשמאל הרדיקלי" ואיים שאם ראש העיר לא ישתלט על העניינים במהרה, הנשיא ישלח לעיר את המשמר הלאומי. בציוץ המשך, שנחסם על-ידי רשת טוויטר בטענה שהוא מעודד אלימות, כתב טראמפ כי אם יתעורר קושי, המשמר הלאומי ייכנס לפעולה. "כשהביזה מתחילה – היריות מתחילות. תודה!".

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020