"אני מאוד עצוב, כואב לי ואני עצבני. אני רואה ומרגיש את הכאב, את הזעם והתסכול" כתב אתמול (א') מייקל ג'ורדן, בהודעה בחשבון הטוויטר, בעקבות רצח ג'ורג' פלויד, על-ידי השוטר דרק צ'אובין. "אני עומד עם כל אלה שנלחמים בגזענות ובאלימות כלפי אנשים שחומי עור במדינה שלנו. עברנו מספיק. אין לי את התשובות, אבל הקול של כולנו מעביר עוצמה ומראה שאי אפשר להפריד בינינו".

"עלינו להקשיב אחד לשני, להראות אמפתיה ולעולם לא להפנות את הגב לאלימות חסרת היגיון", המשיך ג'ורדן, "עלינו להמשיך להביע את הרגשות שלנו נגד חוסר צדק ולדרוש שוויון. אנחנו צריכים ללחוץ את המנהיגים שלנו כדי שישנו את החוקים, או להשתמש בקול שלנו כדי לגרום לשינוי. כל אחד צריך להיות חלק מהפתרון ועלינו לעבוד יחד למען צדק לכולם. הלב שלי יוצא אל משפחתו של ג'ורג' פלויד ועוד רבים אחרים שבמהלך חייהם סבלו מאלימות, גזענות וחוסר צדק".

ספורטאים וספורטאיות רבים בארה"ב, בראשם כוכבי ה-NBA, נסערים בעקבות רצח ג'ורג' פלויד ומשתפים את המתרחש בהפגנות ברחבי ארה"ב. לברון ג'יימס, המרבה להשמיע את קולו בנושאי גזענות ואלימות משטרתית כתב בטוויטר: "למה ארצות הברית לא אוהבת אותנו?!" ציוץ שעורר הדים רבים.

כוכבת נבחרת ארה"ב בכדורגל, אלכס מורגן התבטאה גם היא בטוויטר: "מתי כל האמריקאים יכובדו באופן שווה ללא קשר לגזע ומין?? אנו כמהים למנהיגות אמיתית".​

כוכב מילווקי באקס, יאניס אנטטוקומפו היווני, כתב בטוויטר: "אני לא באמת יודע איך לנסח את ההרגשה שלי במילים, אבל דבר אחד אני יודע בוודאות – מספיק זה מספיק! הגיע הזמן לשינוי!"

מי שהצטרף להפגנות היה מלקולם ברוגדון, גארד אינדיאנה פייסרס, שנאם באחת ההפגנות: "היתרון בצד שלנו עכשיו. הילדים שלנו יסתכלו על היום הזה לאחור ויגידו 'אתם הייתם חלק מזה'. סבא שלי צעד לצד מרטין לות'ר קינג בשנות ה-60' והוא היה גאה לראות את כולנו כאן. חייבים להמשיך לדחוף קדימה". אנס קנטר מהבוסטון סלטיקס הצטרף להפגנות בבוסטון וקרא עם המפגינים "אני לא יכול לנשום".

