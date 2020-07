משטרת הונג קונג עצרה היום (רביעי) מפגינים בעצרת לציון 23 שנים לתום השלטון הבריטי באוטונומיה. המפגינים נעצרו לאחר שנשאו שלטים הקוראים לעצמאות, בניגוד לחוק הביטחון הסיני שנכנס הלילה לתוקף.

חוק הביטחון הסיני נועד להקטין את האוטונומיה של האזור המנהלי, ולאפשר לכוחות הביטחון הסיניים לפעול במקום. במסגרתו פורסמה אזהרה לתושבים, לפיה דגלים ושלטים במהלך המחאות יכולים להיחשב לעבירות של חתרנות נגד השלטון. החוק, שעבר בתהליך מזורז בחודש האחרון, נכנס לתוקף הלילה, שעות ספורות לפני העצרת.

#BREAKING: A man was arrested for holding a #HKIndependence flag in #CausewayBay, Hong Kong, violating the #NationalSecurityLaw. This is the first arrest made since the law has come into force. pic.twitter.com/C0ezm3SGDm

דבר העובדים בארץ ישראל

— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) July 1, 2020