ליגת הנשים של ארה"ב בכדורגל ה-NWSL, הפכה לליגה המקצוענית הראשונה בספורט האמריקאי שנפתחה לאחר התפרצות הקורונה. אלופת הליגה תוכרע בטורניר גביע הצ'אלנג' שהחל ב-27 ביוני ויימשך עד ל-26 ביולי, כשכל המשחקים משוחקים ביוטה, וכל השחקניות ואנשי הצוות שוהות בבידוד מוחלט במהלך כל הטורניר.

בעונה המקוצרת משחקות רק 8 קבוצות מתוך 9 הקבוצות בליגה, לאחר שאורלנדו פרייד פרשה בעקבות שרשרת הדבקות בנגיף הקורנה של חלק משמעותי מהסגל. בסיבוב המוקדם, כל קבוצה משחק רק ארבעה משחקי ליגה. לאחר מכן, הקבוצות יחולקו למשחקי רבע הגמר בשלב הנוקאאוט, לפי מיקומן בטבלה.

צפון קלוריינה קוראג' היא המועמדת הבכירה לזכות בתואר שלישי ברציפות, כאשר סגניתה שיקגו רד סטארס תנסה למלא את החסר עם עזיבת הכוכבת הגדולה של הליגה, סאם קר האוסטרלית לצ'לסי האנגלית. מועמדת בכירה נוספת להיאבק על האליפות היא פורטלנד ת'ורנס שזכתה באליפות הליגה ב-2017. למרות זאת, השיטה הנוכחית מאפשרת לכל קבוצה להפתיע ולזכות באליפות.

מתחילת הטורניר שחקניות רבות כורעות ברך בזמן נגינת ההמנון האמריקאי, כאות ההזדהות למחאת black lives matter. המחאה התאפשרה בעקבות מאבק של ארגון השחקניות בארה"ב, שדרשו לשנות את החוק האוסר לבצע אקט מחאה בזמן ההמנון.

USWNT teammates Julie Ertz and Casey Short cry while kneeling during the anthem at a NWSL game

(via @KristaCBS2)pic.twitter.com/0TY0mlf9fX

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 28, 2020