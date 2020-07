מתעמלות מכשירים בריטיות, בעבר ובהווה, טוענות שעברו במהלך הקריירה שלהן התעללות פיזית ונפשית ממאמניהן. העדויות חושפות תמונה קשה של שימוש בטקטיקות של הרעבה, הטלת פחד ואלימות פיזית. ג'יין אלן, מנכ"לית איגוד ההתעמלות הבריטי, הודיעה על פתיחת חקירה פנימית של הטענות.

סרט דוקומנטרי חדש, "Athlete A", חשף את שיטות האימון של נבחרת ארה"ב בהתעמלות, והאופן בו הכשירו את הקרקע לפגיעות המיניות הרבות שביצע רופא הנבחרת ד"ר לארי נאסר. הסרט עודד מתעמלות המכשירים שייצגו את בריטניה לחשוף את החוויות האישיות שלהן בתקשורת המקומית.

האחיות אלי ובקי דאוני, זכו במדליות באליפות העולם האחרונה ואמורות לייצג את בריטניה באולימפיאדה הקרובה. בראיון לעיתון טלגרף, טענו כי סובלות מהפרעות אכילה שפיתחו במהלך אימוניהן "בסביבה של פחד והתעללות נפשית". השתיים הוסיפו כי הן יוצאות למאבק כדי לשנות את תרבות האימונים בענף "כי הרווחה של ילדים צעירים שנכנסים לספורט חשובה יותר ממדליה אולימפית".

האלופה הבריטית לשעבר, נטלי מוּשיה בת ה-40. חשפה בראיון לטלגרף שהיא סובלת מחרדות ופוסט טראומה, בעקבות ההרעבה שכפו עליה מאמנים מיל תשע. מושיה סיפרה שבזמן תחרויות בין לאומיות הייתה מקבלת כוס תה וחצי פרוסה של לחם שחור. "כשהיינו יוצאים לאימונים, הייתי רואה מאמנים נותנים סטירה למתעמלות שלהן, הייתי בת עשר ומפוחדת, לא רציתי להיות הבאה בתור".

מתעמלת העבר, מרגו דרקאשן בת ה-19, הוסיפה שראתה, באופן קבוע, מאמנים גוררים את חברותיה לקבוצה בשיערן על גבי המזרון, אם לא ביצעו את מה שהוטל עליהן במדויק.

Margaux Derakhshan told ITV News that at her gymnastics club "the most common" abuse was "girls being insulted – being called fat, ugly, stupid" https://t.co/AfsJY07uby pic.twitter.com/PCMgvLfYSE

— ITV News (@itvnews) July 7, 2020