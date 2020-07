סו בירד ראתה כבר רבות בקריירת המשחק הנהדרת שלה בליגת הכדורסל האמריקאית לנשים ה-WNBA, במשחקים בחו"ל ובאולימפיאדות. אבל שום דבר לא הכין את שחקנית קבוצת סיאטל סטורם בת ה-39 ל-'בועת הליגה' המבודדת מפני מגיפת הקורונה. כעת היא מנסה להוציא מהסיטואציה את המיטב.

ה-WNBA שתחל בסוף השבוע הקרוב, כינסה את 12 הקבוצות החברות בה לאתר אחד, אקדמיית IMG בברנדטון שבפלורידה, בתקווה להשלים את 22 משחקי העונה על-אף המגיפה העולמית המשתוללת. "הבועה היא מעין ערבוב של מחנה קיץ מעורבב בכפר אולימפי, משחקי חוץ, טורניר AAU וקצת מהחיים בקולג' שנזרקו פנימה" אמרה בירד בראיון טלפוני ל-AP.

שבועיים אל תוך ההתנסות המשונה הזו, השחקניות והמאמנות כבר התרגלו לבתיהן הזמניים. "זה קצת כמו משחק חוץ אבל מעט יותר קל בכל הקשור לדברים שאת יכולה להזמין, וזה פחות מבודד מכיוון שיש לך כל כך הרבה חברות מסביב" מעידה חברת קבוצתה של בירד בריאנה סטיוארט. "בסופו של דבר להיות כאן ולראות את הכל הבשיל, אני יודעת שזה הולך לעבוד, כל עוד כולם ינהגו בחכמה ובבטיחות. אנחנו סומכות על כולם שיהיה פה בטוח".

סטיוארט מתגוררת בוילה עם כמה חברות קבוצת סטורם נוספות – בעוד בירד מתגוררת במלון באתר. השחקניות קיבלו את האפשרות לבחור בין החלופות. ברחוב שבו ממוקמות הוילות, במרחק כמה דקות מהמלון, יש תחושה של אחוות נשים. כל קבוצה קיבלה שני רכבי גולף שחונים בדרך כלל מול הוילות בהן חיות השחקניות והצוות. אטלנטה קישטה את הרכב שלה בלוגו המתונוסס בחזיתו. "אתה אומר שלום לאנשים, ויכול לקפוץ לבקר מישהי מקבוצה אחרת כמה פעמים ביום" אמרה ה'רוקי' הניו-יורקית סברינה יונסקו. "זה מרגיש כמו ליגת ה-AAU הלאומית של נייק. את יכולה לאכול לצד קבוצה או לבלות יחד בבריכה עם שחקניות שתשחקי נגדן ביום המחרת".

absolutely cannot wait for this.

???? x ????

Sabrina Ionescu vs. Sue Bird is the perfect way to tip-off the 2020 WNBA season #ProDucks

????: https://t.co/OKz5f1HP7I pic.twitter.com/4BO3FbaUxx

— NBC Sports Northwest (@NBCSNorthwest) July 13, 2020