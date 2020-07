ליגת נשים של ארה"ב בכדורגל ה-NWSL מתקרבת לרגעי ההכרעה בטורניר ה'צ'אלנג' קאפ', והערב (רביעי) יתקיימו משחקי שלב חצי הגמר. גיבורת העלייה ההיסטורית של יוסטון 'דאש' לחצי הגמר היא השוערת ג'יין קמפבל, שעצרה שני פנדלים בניצחון על יוטה רויאלס, שהתסיים בתוצאה 2:3 מבעיטות הכרעה, לאחר תיקו אפס בסיום המשחק.

שוערת נבחרת ארה"ב בת ה-25 היא לא רק שוערת מצטיינת, אלא גם פעילה חברתית בולטת למען וטרנים בצבא האמריקאי. הוריה של קמפבל היו ספורטאים בתקופת לימודיהם ושירתו בצבא ארה"ב כטייסי קרב. לאחר שסיימה את לימודיה ב-2017 פתחה חנות אינטרנטית של בגדים, ומעבירה 50 אחוז מהכנסותיה לארגון שעוזר לפגועי הלם קרב מצבא ארה"ב בשם "The Blue Angels Foundation".

THE BLUE ANGELS FOUNDATION – ACE OF SPADES APPAREL

Dedicated to veterans who have returned home after their great service and sacrifice, to help veterans get back on track to a healthy and happy civilian life. pic.twitter.com/vsrMmpQ60M

