מחאה גדולה בביירות בעקבות הפיצוץ הענק בנמל: אלפי מפגינים בלבנון קוראים להפלת המשטר וכנגד החיזבאללה. המשטרה משתמשת בגז מדמיע ובכדורי גומי לדיכוי ההפגנות.

המפגינים התפרצו למבנה משרד החוץ, בטענה שהממשלה איבדה את הלגיטימציה שלה לשלוט.

Tear gas blanketed much of this side of Downtown #Beirut. But protestors are now trying to climb over a barricade that leads to Parliament.

They’re throwing rocks and whatever they can fine from the rubble.#Lebanon pic.twitter.com/Xdet67oiGk

— Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) August 8, 2020