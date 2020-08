היסטוריה בענף הרכיבה על אופניים. קבוצת 'ישראל סטארט אפ ניישן' הודיעה היום (רביעי) כי גיא ניב יהיה הישראלי הראשון שירכב בטור דה פראנס, שיחל בעוד 10 ימים בניס ויסתיים ב-20 בספטמבר בשדרות האליזה בפריס. ניב (26) יהיה חלק מהרכב של שמונה רוכבים שישתתפו במירוץ היוקרתי בעולם האופניים. חברו לקבוצה, גיא שגיב, נבחר לייצג את הקבוצה הישראלית בג'ירו ד'איטליה שיפתח בספטמבר ועומר גולדשטיין ירכב בוואלטה, הגרנד טור השלישי בחשיבותו בסבב.

′′לכבוד הוא לי וזכות לייצג את המדינה שלי ואת הקבוצה במירוץ הגדול ביותר ברכיבה ואחד מאירועי הספורט הגדולים בעולם ולהיות הישראלי הראשון שיעשה זאת? זה אולי נשמע כמו קלישאה, אבל זה חלום שהתגשם. יש לי צמרמורת רק מלחשוב על זה, זה ענק.. אני לא יכולה לחכות" אמר ניב בהודעה הרשמית של הקבוצה.

Israeli history in the making: GUY NIV to become the first Israeli cyclist to race in the Tour de France. @guyniv1 @LeTour #TDF . ISN announcement: https://t.co/I8hVQYNALN pic.twitter.com/SFpcHn8zM3

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) August 19, 2020