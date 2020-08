קיץ 2020 בקליפורניה: שריפות, גל חום, סופות ברקים, מגיפה והפסקות חשמל. כך נראה משבר האקלים.

גל חום קיצוני מכה במדינת קליפורניה שבארצות הברית, לצד סופות ברקים וקרוב ל-400 שריפות המשתוללות בימים אלו ברחבי המדינה. התוצאות קשות. אלפים פונו מבתיהם, מחיר החשמל קפץ פי 14, והפסקות חשמל יזומות של שעות נרשמו במקומות רבים.

גל החום הקיצוני ביותר מזה 70 שנה עובר בשבוע האחרון על החוף המערבי של ארצות הברית, על פי מגזין TIME. הטמפרטורה ברחבי קליפורניה טיפסה לכ-43 מעלות צלזיוס. באזור בדרום המדינה הנקרא "עמק המוות" תועדה השבוע הטמפרטורה הגבוהה ביותר בהיסטוריה – 54.4 מעלות צלזיוס (השיא הרשמי דורש אישור מדעי נוסף).

לא רק הטמפרטורות בגל החום הזה חריגות, אלא גם משך הזמן. החום הכבד צפוי להימשך עוד כשבוע, כך שעד שיחלוף יעברו שבועיים לוהטים במיוחד. החום הנאגר באזור ללא הפוגה מגביר את היובש, ומאפשר לשריפות להתפשט בקלות.

עונת השריפות החלה כבר בתחילת אוגוסט, אז דווח על שריפה המשתרעת על פני 80 קילומטרים רבועים. כעת, קרוב ל-400 שריפות משתוללות בצפון קליפורניה, בשטח כולל של כ-1,200 קילומטרים רבועים. לצורך השוואה, השרפה הגדולה בכרמל, ב-2010, השתרעה על כ-25 קמ"ר בלבד.

לפי הניו-יורק טיימס, השריפות מאיימות על 25,000 מבנים, וגרמו לפינוי אלפי בתי מגורים. "אנו רגילים לשריפות, אך מדובר שמשהו שלא ראינו מעולם", אמרה שדרנית רשת NBC. רק חמישה אחוזים מהשריפות נמצאות תחת שליטה. עשן כבד מכסה חלקים נרחבים מהמדינה, וגורם למפגע חמור של זיהום אויר.

The #GOESWest????️geocolor imagery shows smoke over much of central and northern California this morning as a result of the numerous wildfires. #CAwx #CAfire pic.twitter.com/3WcOFwMDTP

— NWS Sacramento (@NWSSacramento) August 19, 2020