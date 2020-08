שריפת ענק שמשתוללת בימים אלה בקליפורניה וזכתה לשם 'אפל פייר' (applefire), כבר משתרעת על שטח של יותר מ-80 קמ"ר. לשם ההשוואה, השרפה הגדולה בכרמל, ב-2010, השתרעה על כ-25 קמ"ר, ונשרפו בה בין ארבעה לשישה מליוני עצים.

שרפת היער הראשונה השנה החלה לפני כיומיים, וחייבה פינוי של אלפי תושבים מבתיהם במחוז ריברסייד בדרום המדינה. העובדה שהלהבות משתוללות בשטח שמיוער בצפיפות מקשה על צוותי הכיבוי להגיע למוקדי האש, והם מנסים לתחום אותה בעזרת מטוסי כיבוי המפזרים חומר מעכב בעירה.

הסיבות לשרפה עדיין לא ידועות, אך האש מתפשטת במהירות על רקע טמפרטורות גבוהות, רוחות חזקות ואוויר יבש. בשל גודלה, ניתן לצפות בעשן מהחלל החיצון

The #AppleFire in Riverside County can be seen from space as it accelerates in size today. Massive amount of smoke detected. pic.twitter.com/oyBYgu7FqO

— Drew Tuma (@DrewTumaABC7) August 2, 2020