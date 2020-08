ארצות הברית סוערת לאחר שאמש (ראשון) פורסם תיעוד נוסף של שוטר יורה שבעה כדורים בגבו של גבר שחור בשם ג'ייקוב בלייק, לאחר שהגבר סירב לקריאות השוטרים לעצור. הגבר לא איים על השוטרים, לא הפעיל כח ולא היה חמוש. האירוע התרחש בעיירה קנושה הסמוכה למילווקי, וויסקונסין, אתמול בשעה 17:00 (שעון וויסקונסין) והסרטון הופץ לאחר כמה שעות.

בסרטון שעלה לרשתות נראה בלייק מעוכב על ידי שוטרים, מתעלם מקריאותיהם, מפנה להם את הגב והולך לכיוון דלת הנהג של רכבו. השוטרים שלפו אקדחים טעונים, בעוד חבורה של אזרחים ששהו בצמוד אליהם צעקו עליהם "הורידו את נשקכם". ברגע שבלייק נכנס לרכב אחד השוטרים ירה בו שבעה כדורים ברצף מטווח אפס, בעודו אוחז בחולצתו. צרחות אימה נשמעו ברקע. בלייק הובהל לבית החולים במצב אנוש.

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

לפי דיווח בכלי תקשורת מקומיים, בלייק נורה לעיניי משפחתו וילדיו. "שלושת ילדיו היו בתוך הרכב", נטען. במשטרה המקומית לא הגיבו באופן רשמי לאירוע הירי. הלילה יצאו אלפי אמריקאים להפגין נגד האלימות המשטרתית בקנושה ובערים נוספות בווינסקוסין. בקנושה המפגינים צעדו ברחובות וזרקו לבנים והשליכו בקבוקי תבערה על השוטרים. אחד מהם, לפי הדיווחים, נפצע. בתגובה, הודיעה המשטרה על עוצר ברחבי העיר עד השעה 07:00.

משרד המשפטים בוויסקונסין הודיע היום כי השוטרים שהיו מעורבים בירי הוצאו לחופשה, וכי היחידה לחקירות פליליות במדינה פתחה בחקירת הירי ותגיש דוח עבור התביעה בתוך 30 יום. "אנחנו מתנגדים לשימוש בכוח מופרז ובהסלמה אוטומטית כשזה נוגע לשחורים בוויסקונסין", צייץ מושל ווינסקוסין טוני אוורס.

On scene of an officer-involved shooting in Kenosha. We’re at 28th ave & 40th street working to gather more information. pic.twitter.com/8OpEqK7vtK — Sarah Thamer (@SarahThamerWISN) August 24, 2020

האירוע התרחש בזמן שהמחאות על הרג ג'ורג' פלויד ברחבי ארצות הברית טרם גוועו. פלויד נהרג ב-25 במאי אחרי ששוטר לבן במיניאפוליס שם את ברכו על צווארו במשך קרוב לתשע דקות. האירוע הצית הפגנות סוערות ברחבי המדינה נגד אלימות וגזענות המשטרה ומערכת המשפט כלפי שחורים.