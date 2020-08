אירוע חסר תקדים בליגת ה-NBA. שחקני מילווקי באקס סירבו לעלות למשחק הפלייאוף נגד אורלנדו מג’יק, הלילה (בין רביעי לחמישי), מה שהביא לדחיית המשחק. מחאת השחקנית באה על רקע המקרה ביום שני האחרון בוויסקונסין בו נורה בגבו ג'ייקוב בלייק בן ה-29 שבע פעמים. לאחר התייעצות הודיעה הליגה שכל משחקי הלילה נדחו.

שחקני הליגה נפגשו הלילה באחד המלונות בהם משתכנים באורלנדו כדי לדון בפעולות ההמשך של המחאה, כשבין היתר הועלתה האפשרות להחרים את המשך הפלייאוף ולגרום לביטול העונה. נכון לרגע זה, לא התקבלה החלטה מטעם השחקנים באשר להמשך הליגה ולא יצאה הודעה רשמית לאחר הפגישה שנערכה הלילה.

שחקני מילווקי ניסחו הודעה משותפת מטעמם, מי שנשאו את הדברים היו סטרלינג בראון וג'ורג' היל, כאשר שאר השחקנים מאחוריהם: "בארבעת החודשים האחרונים חזינו במספר מקרי אי צדק הנוגעים לקהילה השחורה האמריקנית. אזרחים לאורך כל המדינה השמיעו קולם באמצעות העמדה שלהם כדי להביע עמדה נגד המעשים הללו. בימים האחרונים, בביתנו אשר בוויסקונסין, חזינו בסרטון המזעזע בו נורה ג'ייקוב בלייק שבע פעמים בגבו ע"י שוטר בקינושה, והירי הנוסף מצד המפגינים. למרות הקריאה המהדהדת לשינוי, אף פעולה לא נעשתה, ועל כן איננו יכולים להתמקד בכדורסל".

בקבוצה גיבו את החלטת השחקנים: "אנחנו תומכים לחלוטין בשחקנים שלנו ובהחלטה שקיבלו. השחקנים שלנו עשו את זה ונמשיך לעמוד לצידם. אנחנו דורשים שכולם ייקחו אחריות ויעשו שינוי”.

NBA players have set up another meeting for Thursday morning—at the same time as the Board of Governors call—to discuss how they would proceed with the playoffs, per @wojespn @malika_andrews pic.twitter.com/TFv229BTp9

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 27, 2020