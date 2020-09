רוכב האופניים גיא ניב מקבוצת ישראל סטארט אפ ניישן עשה הערב (ראשון) היסטוריה כרוכב הישראלי הראשון שמסיים את מרוץ האופניים היוקרתי והקשה בעולם. ניב (26) חצה את קו הסיום בשדרות השאנז אליזה בפריז, לאחר שלושה שבועות מפרכים, בהם עבר כ-3,500 קילומטרים ב-21 קטעים שונים. ניב סיים במקום ה-114 הכללי, הקבוצה הישראלית סיימה את הופעתה הראשונה בטור דב פראנס במקום ה-19 מתוך 22.

HISTORY made. A Israeli born team completes its first @LeTour. A Israeli ???????? rider is the first to ever cross the finish line in #ChampsElysees #TDF2020. Yalla ISN, Yalla @guyniv1. You made Israel and our fans all over the world – so proud. pic.twitter.com/ZFC1f8lSZl

— Israel Start-Up Nation / Israel Cycling Academy (@YallaIsraelSUN) September 20, 2020