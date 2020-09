מלחמה בין ארמניה לאזרבייג'ן פרצה ביום ראשון בחבל נגורנו-קרבאך. זוהי מלחמה בין שתי מדינות מפותחות, הכוללת קרבות מסוקים, מטוסים, טנקים, ארטילריה ועשרות הרוגים מדי יום עד כה. זוהי איננה המלחמה הראשונה בין השתיים, אלא המשך של סכסוך שנמשך ביניהן מזה עשרות שנים.

כמה דברים שחשוב לדעת:

אוכלוסייה: כ-3 מיליון

שטח: 28,470 קמ"ר (קצת יותר מישראל)

תמ"ג לנפש: $4,528

משטר: דמוקרטי

תקציב משרד הביטחון: 634 מיליון דולר

שותפה מרכזית: רוסיה

אוכלוסייה: כ-10 מיליון נפשות

שטח: 86,600 קמ"ר (פי שלושה מישראל)

תמ"ג לנפש: $4,689

משטר: אוטוקרטי

תקציב משרד הביטחון: 2,267 מיליון דולר

שותפה מרכזית: טורקיה

המלחמה נערכת בשטחי נגורנו-קרבאך, מובלעת ארמנית עצמאית בתוך שטחי אזרבייג'ן. מאז סוף מלחמת נגורנו-קרבאך ב-1994 שולטת ארמניה בשטחי המובלעת ובראשי ההרים המקיפים אותה. הצבא הארמני מאייש עמדות בשטח השייך לאזרבייג'ן. אזרבייג'ן, שהפסידה במלחמה בראשית שנות ה-90, ניסתה כמה פעמים בעבר לכבוש מהארמנים עמדות אולם כשלה בכל ניסיונותיה. בנגורנו-קרבאך חיים כ-150,000 ארמנים והם מתנהלים כמדינה עצמאית. יש להם פרלמנט, ממשלה, צבא ומשטרה משלהם. אזרחי נגורנו-קרבאך הם רובם ככולם ארמנים וצבא ארמניה מסייע להם לשמור על הגבולות.

The current situation amid clashes between #Azerbaijan and #NagornoKarabakh . (Not an exhaustive map, consists of main areas mentioned in official Azeri, NK and Armenian statements up to now) pic.twitter.com/uv87KS262E

אזרבייג'ן מעוניינת להחזיר לידיה את האזור המערבי של המדינה שנמצא בשליטה ארמנית. המו"מ שנערך בין המדינות מנוהל ב"פורום מינסק" שמורכב מכמה מדינות, בהובלת ארה"ב, צרפת ורוסיה. אזרבייג'ן רואה ב"פורום מינסק" כמוטה לטובת ארמניה ומשתפת איתו פעולה רק באופן חלקי.

אזרבייג'ן תקפה ביום ראשון בכוח רב, מהאוויר ומהיבשה, באמצעות ארטילריה, טנקים וכוחות רגליים. לראשונה מזה 26 שנים, הירי הארטילרי כלל גם הפגזה של סטפנקרט, בירת נגורנו-קרבאך. אזרבייג'ן הצליחה לכבוש כמה עמדות ארמניות אך ארמניה טוענת שהצליחה לכבוש מחדש חלק מהעמדות שנכבשו.

Armenian defense ministry said that a Turkish F-16 shot down an Armenian Su-25 fighter jet in the skies of #NagornoKarabakh, confirming fears that the pilot of the Armenian fighter jet had been killed.#Armenia #Turkey #Azerbaijan pic.twitter.com/96568ROaXP

— Alghadeer English (@alghadeertv_eng) September 29, 2020