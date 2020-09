צבא אזרבייג'ן פתח הבוקר (ראשון) במלחמה כוללת לכל אורכו של הגבול עם נגורנו קרבאך, מחוז אוטונומי בשליטה ארמנית. הבוקר בשעה 07:10 שעון ארמניה (זהה לשעון ישראל) החלה הפצצה אווירית וארטילרית על יישובים ובסיסים צבאיים בנגורנו קרבאך. טילים ופגזים נפלו גם בבירה סטפנקרט שלא הופגזה מזה 26 שנים. אישה וילד ארמנים נהרגו מההפגזות בנגורנו-קרבאך, כך דווחה סוכנות הידיעות הצרפתית AFP.

הממשלות של אזרבייג'ן, ארמניה ונגורנו קרבאך דיווחו על אבידות בנפש בקרב חיילים ואזרחים. ממשלת ארמניה טוענת שהפילה שני מסוקים אזרים ושלושה מל"טים. כמו כן, משרד ההגנה הארמני פרסם סרטונים של טנקים אזרים מתפוצצים, ככל הנראה לאחר שעלו על מוקשים.

ארמניה ואזרבייג'אן, ששתיהן היו בעבר חלק מברית המועצות, שוכנות בדרום הקווקז וחולקות גבול שקט עם גיאורגיה ועם שלוש מעצמות אזוריות: רוסיה, טורקיה ואיראן. מאז פירוק ברית המועצות בסוף שנות ה-80, שתי המדינות מצויות בעימות סביב הגבול ביניהן. במלחמה שנערכה ביניהן זכו הארמנים לעצמאות בחבל נגורנו-קרבאך (ארצח בארמנית), בו קיימת מדינה ארמנית דה-פקטו בשטח שהקהילייה הבינלאומית מכירה בו כחלק מאזרבייג'אן.

רוסיה נחשבת לאחות הגדולה של ארמניה, וחיילים רוסים נמצאים בארמניה דרך קבע, בעוד טורקיה בתפקיד נותנת החסות לאזרבייג'אן. בסבב הלחימה הקודם בין השניים, שנערך באפריל 2016 נהרגו כ-350 חיילים ואזרחים.

The current situation amid clashes between #Azerbaijan and #NagornoKarabakh. (Not an exhaustive map, consists of main areas mentioned in official Azeri, NK and Armenian statements up to now) pic.twitter.com/uv87KS262E

— Nagorno Karabakh Observer (@NKobserver) September 27, 2020