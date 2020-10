נשיא המדינה, ראובן ריבלין, שוחח היום (שני) בטלפון עם נשיא ארמניה, ארמן סרקיזיאן, שאמר לו כי הוא מודאג ומוטרד ממכירות הנשק הישראלי לאזרבייג'ן, זאת על רקע ההסלמה האחרונה בחבל נגורנו-קרבאך. מלשכתו של ריבלין נמסר כי השיחה התקיימה לבקשת נשיא ארמניה ובמרכזה עמד הדיאלוג בין שתי המדינות וקידום הקשרים בין ארמניה וישראל.

ריבלין הביע צער על פרוץ האלימות בין ארמניה ואזרבייג'ן בנגורנו-קרבאך, ועל הקורבנות בשני הצדדים. עוד הוסיף כי למדינת ישראל מערכת יחסים ארוכת שנים עם אזרבייג'ן וכי שיתוף הפעולה בין המדינות אינו מכוון כנגד צד כלשהו.

Just released footage of the capital of Nagorno-Karabakh, Stepanakert, under Azerbaijani bombardment on the 4th of october 2020. #Armenia #Artsakh #Azerbaijan pic.twitter.com/9g3bDkbdO2

