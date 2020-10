שחקנית נבחרת הכדורסל של בלארוס, ילנה לאוצ'נקה, שוחררה ביום חמישי מהכלא הבלארוסי, בו נכלאה למשך 15 ימים. לאוצ'נקה השתתפה בהפגנה נגד הנשיא אלכסנדר לוקשנקו ונעצרה לפני כ-3 שבועות בשדה התעופה במינסק, באשמת "הפרת כללי ארגון או קיום אירועים המוניים" ו"אי ציות למשטרה".

הכדורסלנית בת ה-37, נחשבת לאחרת הספורטאיות המוכרות בבלארוס, היא שיחקה ב-WNBA במדי וושינגטון ואטלנטה, והגיעה לגמר הליגה עם אטלנטה ב-2010. רגע לפני שחרורה המתוכנן, בזמן שחיכתה לפגוש את הוריה מחוץ לכותלי בית הכלא, קיבלה הודעה שהיא נעצרת לעוד שלושה ימים. אולם, בעקבות פניה מהירה של עורך הדין שלה ודיון מהיר בבית המשפט, היא שוחררה.

על התנאים בהם הוחזקה בכלא הבלארוסי, סיפרה במהלך משפטה: "במשך 15 הימים האחרונים לא ישנתי על מזרן, אלא על מקלות מתכת קרים. הם לקחו גם את המצעים. לא היו מים חמים במשך שבועיים. במהלך כל הזמן הזה הם לא לקחו אותנו למקלחת. כמו כן, במשך שבועיים הם סגרו את הביוב בשירותים – זהו כר רבייה לחיידקים ובקטריות. הפעם האחרונה שלקחנו אותה לטיול היה לפני חמש ימים. כל התנאים הלא סניטריים הללו הובילו לכך שיש לי כינים".

לאוצ'נקה היא אחת מארבעה ספורטאים בכירים שנעצרו ונכלאו ע"י השלטונות מאז ה-30 בספטמבר. השלושה האחרים הם מריה שקורו (קפטנית נבחרת הרוגבי), אלכסנדרה סיטניקובה (3 מדליות אירופאיות באיגרוף תאילנדי) ויורי בולאט (אלוף העולם באיגרוף תאילנדי).

