30 שוטרים ועוד עשרות אזרחים נפצעו במהומות שפרצו בארה"ב לאחר פרסום תיעוד של מקרה נוסף בו שוטרים יורים למוות בצעיר שחור בפילדלפיה. השוטרים שירו אתמול (שני) בוולטר וואלאס ג'וניור בן ה-27 טענו כי הוא היה חמוש בסכין. בסרטון שפורסם ברשתות נראים השוטרים יורים בוואלאס עשר פעמים. לא ברור מהסרטון אם הוא אחז בסכין כפי שטענו השוטרים. וואלס נראה עומד במרחק מה מהשוטרים, שהוזעקו לשכונה במערב העיר.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag

