עשרות מיליוני מכשירים אלקטרוניים מושלכים לאשפה בכל שנה. מכשירים נוספים מושלכים למחזור, ונגרסים כדי שיהיה ניתן לעשות שימוש חוזר במתכות ובפלסטיק המרכיבים אותם.

לג'ון באמסטד יש חזון שונה. לטענתו, את רוב המכשירים האלקטרוניים אפשר לתקן, לחדש ולהחזיר לשימוש.

הוא טוען גם שאפשר להרוויח מזה לא רע. מגפת הקורונה מגדילה את הביקושים, ואת הפוטנציאל הקיים בתחום. "בזכות העסק שהקמתי אני בקשר עם כל מיני קהילות. אני אפילו מדבר איתך, עיתונאי מישראל", מספר באמסטד, שחי במיניאפוליס, מינסוטה.

"מאות דברים מדהימים קרו בגלל שהתחלתי לבנות עסק. קהילת האומנות, קהילת האקטיביסטים, קהילת התיקונים, אפילו הטוויטר שלי.

#glitch #glitchart #abstract #abstractart pic.twitter.com/QcQGhY2PEA

"זה באמת מה שחשוב לי. עסק קטן שינה את חיי והפך אותם למשהו מדהים. זה מה שאני חושב שעשרות אלפי אנשים צריכים לעשות".

והכל מעסק לחידוש מחשבים. איך הגעת לזה?

"אני בן 46. לצערי, בעברי עבדתי בעולם התאגידי. הייתי מנהלIT (מנהל מערכות מידע – א.ר) בחברות גדולות ומשעממות עד גיל 32, והייתי חייב לצאת משם. פשוט לא הייתי מאושר בכלל.

"ניסיתי למצוא משהו אחר וגיליתי שאני יכול לרכוש דברים בקרייגס ליסט (לוח יד שניה אמריקאי – א.ר) ולמכור ב-eBay ברווח. סחרתי במחשבי מקבוק, זו הייתה התכנית העסקית שלי. עזבתי את העבודה שלי, התחלתי עסק שזה מה שהוא עשה ואז מכרתי בעיקר מחשבים משומשים תקינים.

"יום אחד איזה ילד מכר לי מחשב מקולקל ב-50 דולר. לא ממש רציתי לקנות אותו, אבל רציתי לעזור לו אז קניתי את המחשב המקולקל. הסתבר, שהוא היה צריך רק התקנה מחדש של מערכת הפעלה. עשיתי את זה ומכרתי אותו כמחשב תקין ב-350 דולר.

"זה היה הרגע שבו 'נדלקה לי הנורה מעל הראש'. הבנתי שהרווח שעשיתי על המחשב האחד, ה'מקולקל', היה כל כך יותר גדול ממה שהרווחתי מסחר במחשבים משומשים, שפשוט הבנתי שאני צריך לתקן דברים מקולקלים. 13 שנה עברו מאז.

"בסופו של דבר, נכנסתי לעולם של מחזור אלקטרוניקה. מישהו בקרייגס ליסט כתב שיש לו עשרה מחשבים מקולקלים למכירה. הלכתי אליו והיו שם מאות מחשבים. משם זה המשיך. מאז אני קונה אלפי מקבוקים מקולקלים מחברות מחזור. אני מחדש אותם ומוכר אותם בסיטונאות".

כמה מחשבים אתה מצליח להציל?

"כמות המחשבים שאני מצליח לחדש היא בין 60-70% ממה שרכשתי. זה הנתח שהוא תקין או בר תיקון. אתה זקוק ל30-40% האחרים כדי להשלים את הרכיבים של אלו שאפשר לתקן. זה מצליח די טוב. לפעמים אני מעסיק פה ושם מישהו, אבל בעיקרון אני עובד לבד.

"בשנה אחת אני מטפל בכמות של בין 3,000 ל-5,000 מחשבים. לפעמים אני פשוט סוחר במשלוח, אבל אני כן בודק אותם. זה יכול להיות כל דבר מניקוי פשוט ועד בניה מחדש של המחשב".

אז למה חברות המיחזור לא פועלות כמוך?

"זה מורכב, הרבה מהמחשבים האלה הם ישנים מדי לדעתם. הם נחשבים חומר גריסה. אני קונה מחשבים מלפני שלוש עד 12 שנים. הם עוסקים במיליוני מכשירים. קשה להם להתמקד במחשב אחד ולהשקיע בו. ממחזר עוסק בכל מיני סוגי מתכות ופלסטיק, בעשרות אלפי מחשבים בעת ובעונה אחת.

"יש להם ערימה של מקבוקים, מבחינתם זה מטרד. הם לא יודעים ולא רוצים לטפל בהם. חצי מהם נראים להם מקולקלים במבט שטחי. זה לא שווה להם את הזמן, והם פועלים תחת היתרים שמגבילים את הכדאיות של בדיקה וטיפול בכל מחשב".

למי אתה מוכר?

"אני מוכר בסיטונאות לסוחרים. יש לי הרבה לקוחות כבר שנים רבות. הם אנשים שמוכרים ללקוחות פרטיים. אני מוכר קצת ללקוחות פרטיים. בגלל המגיפה, המחירים זינקו, מקבוק מ-2010 שנמכר לפני שנה ב-99$ נמכר היום במעל 200$, אז אני קצת מוכר ב-eBay.

"עד לפני 3 שנים 50% מהעסק שלי עבד באמזון, אבל הם העיפו אותי, להערכתי חלק מהסכם עם אפל במסגרתו אפל מוכרת דרך אמזון מכשירים חדשים שלה, אבל מקבלת זכות לקבוע מי ימכור את המכשירים המשומשים שלה בפלטפורמה. שקלתי לתבוע, אבל מי שעובד במוכר באמזון מתחייב מראש לא לתבוע אותם, ולתבוע את אפל יעלה כמיליון דולר. מאז שהעיפו את המוכרים הקטנים, המחירים באמזון התייקרו בצורה משמעותית.

"יש עכשיו ביקוש גובר למחשבים זולים. הרבה מהיצרנים לא מספקים את הביקוש. אנשים קונים מחשבים מחודשים בכמויות. זה לא מקביל למחשב חדש, אבל הוא עדיין מריץ מערכת הפעלה די רלוונטית, זה מספיק טוב לשיחות זום, ול-90% ממה שאנשים עושים על מחשב".

ויש ממש קהילה פעילה של ממחזרי, או מחדשי מחשבים?

"אני לא ממחזר. אני מחדש מחשבים. ממחזרים לוקחים הכל – מדפסות, כל ציוד אלקטרוני. אני קונה רק מוצרי אפל. אני רוצה שאלפי אנשים, במיוחד כשהיום יש מחסור במקומות עבודה, יתחילו אלפי עסקים קטנים כמו שלי. אני רוצה שעשרות אלפים ישכפלו את המודל שלי. שיהיה להם עסק קטן, שזה בעיני עדיף על לעבוד בחברה.

"התחלתי להתמקד בטוויטר אחרי שהיו לי כמה ציוצים ויראליים. נוצרה סביבי קהילה שמתעניינת במה שאני עושה. זה מדהים. הרבה מהם שואלים אותי אם הם יכולים לקבל מחשב. אני אומר להם, לכו לממחזרים. הם גורסים מיליוני מכשירים ברי שימוש.

"רוב מי שמבקש ממני הם בערך בני 18. הם לא באמת יכולים לגשת לחברת מחזור כי מהם צריך לקנות כמויות גדולות. הילדים שעוקבים אחריי רוצים מחשבים ורוצים לחדש אותם, אבל אין להם הרבה כסף ואין להם מחשבים.

ככה נולד הרעיון של התחרות?

"כן. יש לי יותר מחשבים ממה שאני יכול לטפל בעצמי, למה לא פשוט לעשות תחרות?

"הכנתי חמש ערמות של עשרה מחשבי מקבוק ישנים מאותו דגם, לחלוקה במתנה. פרסמתי סרטון ביוטיוב וביקשתי מהם להתייחס לזה כמו לראיון עבודה. תתאר מי אתה, מה הרקע שלך ואיך אתה מתכוון לחדש אותם ולהפיץ אותם.

"קיבלתי 166 תגובות לסרטון. חלק היו 'בבקשה תן לי מחשבים', אבל מעל 50 היו רציניות. חילקתי 60 מחשבים ל6 אנשים שונים, שנראו לי מתאימים.

"אחת מהן הצליחה תוך 5 ימים לחדש 7 מחשבים מתוך ה-10, אז פרסמתי את זה בטוויטר שלי.

One of the refurbishing contest winners has already fully repaired 7 of the 10 laptops and broken down the other 3 for parts! Amazing! pic.twitter.com/86oFfQOAOy

— John Bumstead (@RDKLInc) November 3, 2020