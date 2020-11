תקלה בשרתי חברת אפל מנעה ממשתמשים להפעיל אפליקציות. התקלה חשפה את העובדה שהמחשבים מתוצרת החברה מתקשרים איתה בכל הרצה של תוכנה לבקשת אישור. מתכנתים שמצאו מעקף לבעיה מתריעים: הדור החדש של מחשבי אפל מפקיע לחלוטין את השליטה מהצרכנים לטובת החברה.

ביום חמישי האחרון, חלק ממשתמשי אפל החלו לסבול מתקלות בהפעלת אפליקציות באופן מסתורי. מחשבי המק פשוט סרבו להפעיל תוכנות.

Two reboots now. Nothing browser related will open. pic.twitter.com/u9JjdCstqq

משתמשים שהחלו לנתח את תשדורות הראוטר שלהם, הבינו שהבעיה נובעת מקשיי תקשורת בין המחשב לשרתי אפל.

I am currently unable to work because macOS sends hashes of every opened executable to some server of theirs and when `trustd` and `syspolicyd` are unable to do so, the entire operating system grinds to a halt.

I'm typing this from my phone since the Mac is effectively frozen. pic.twitter.com/dWrjyuiXpQ

— Łukasz Langa ⚡️ (@llanga) November 12, 2020