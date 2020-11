הספורט הישראלי מתקרב לאחד מרגעיו הגדולים. דני אבדיה בן ה-19 ממכבי תל אביב, צפוי להיבחר בלילה שבין רביעי לחמישי באחת מהבחירות הראשונות בדראפט ה-NBA ולהתחיל קריירה בליגה הטובה בעולם, שתצא לדרך ב-22 בדצמבר. ישראלי נוסף שינסה את מזלו בדראפט הוא ים מדר, שחקן הפועל תל אביב, בתקווה שאחת הקבוצות תפתיע ותבחר בו בסיבוב הראשון או השני.

על פי התחזיות בארצות הברית, אבדיה צפוי להיבחר בין עשרת השחקנים הראשונים, כשהמועמדת המובילה לבחור בו היא שיקאגו בולס בבחירה מספר 4. גם גולדן סטייט ווריורס, שתבחר במקום השני הביעה התעניינות בכוכב הישראלי, כמו גם קליבלנד שתחבר חמישית ואטלנטה שתבחר במקום השישי.

ים מדר, צפוי על-פי הפרשנים בארצות הברית, להיבחר במקום ה-51 על ידי גולדן סטייט או בבחירה ה-58 ששייכת לפילדלפיה. אבל ההיסטוריה הוכיחה שבדראפט הכל פתוח ובלתי צפוי עד הרגע האחרון.

בעקבות אילוצי הקורונה, טקס הדראפט יתקיים ב'זום' מברקלייס סנטר שבברוקלין. 60 שחקנים ייבחרו בדראפט כשלכל קבוצה ישנן שתי בחירות, על פי הסדר שנקבע מראש. הבחירות מספר 15 עד 60 ניתנות לקבוצות הפלייאוף על פי המאזן שלהן במהלך העונה הסדירה החולפת, בסדר יורד. פעמים רבות קבוצות מבצעות עסקאות תמורת בחירות דראפט.

