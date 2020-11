מזכיר המדינה לשעבר, ג'ון קרי, ימונה לשליח מיוחד למאבק במשבר האקלים, כך הכריז הערב (שני) הנשיא הנבחר של ארה"ב ג'ו ביידן. סמכויותיו של קרי בתפקיד החדש עדיין לא פורסמו

לפי הודעת צוות המעבר של ביידן, קרי שהיה חבר בקבינט של הנשיא ברק אובמה, יהיה חלק מהמועצה לביטחון לאומי של הנשיא. זוהי הפעם הראשונה בה ממונה נציג במועצה שעוסק בתחום זה במשרה מלאה. מינויו של קרי, מובילי הסכם פריז למאבק במשבר האקלים ממנו פרש דונלד טראמפ, לא דורש את אישור הסאנט.

"לאמריקה יהיה בקרוב ממשל שמתייחס למשבר האקלים בתור האיום הלאומי המיידי שהוא", כתב קרי בטווייטר עם פרסום ההודעה הרשמית. בשנה שעברה הקים קרי עמותה במטרה לעורר מודעות לפעולה כנגד משבר האקלים.

America will soon have a government that treats the climate crisis as the urgent national security threat it is. I'm proud to partner with the President-elect, our allies, and the young leaders of the climate movement to take on this crisis as the President's Climate Envoy.

— John Kerry (@JohnKerry) November 23, 2020