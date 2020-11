בכל העולם נפרדו מדייגו ארמנדו מראדונה, שנפטר הערב (רביעי) בגיל 60 ,לאחר שלקה בדום לב. הכדורגלן הברזילאי פלה, יריבו וחברו של מראדונה, כתב: "עצוב לאבד חבר ככה. אין ספק שיום אחד אנחנו נבעט כדור ביחד בשמיים".

רבים בעולם הספורט נפרדו מהאגדה, בהם: רומאריו, לוקה דונצ'יץ', אייל ברקוביץ', איקר קסיאס, קבוצותיו לשעבר: ברצלונה ונאפולי ואפילו ריבר פלייט, היריבה הגדולה של קבוצתו המזוהה ביותר, בוקה ג'וניורס.

כריסטיאנו רונאלדו נפרד גם כן: "היום אני נפרד מחבר והעולם נפרד מגאון. אחד הגדולים אי פעם. קוסם שלא ניתן להשתוות אליו. הוא עזב מוקדם מדי, אבל משאיר מורשת נצחית וחלל שלעולם לא יתמלא. תנוח משכבך בשלום, לעולם לא ישכחו אותך".

גם בישראל נפרדו מהכוכב הארגנטינאי. שר התרבות והספורט חילי טרופר כתב: "מראדונה היה אחד השחקנים הגדולים מאז ומעולם. הווינריות, התשוקה למשחק והכישרון האינסופי הביאו אותו, את קבוצותיו ואת הנבחרת הלאומית של ארגנטינה להישגים יוצאי דופן. כל מי שזכה לראות אותו מלהטט על המגרש לא ישכח במהרה את החוויה".

ח"כ גדעון סער (הליכוד): "דייגו ארמנדו מראדונה היה גדול הכדורגלנים בכל הזמנים. ווינר, שלקח את ארגנטינה על הגב עד הפסגה. שליטה בלתי נתפסת בכדור. כוח רצון אדיר. אדם שעורר רגש בקרב אנשים בכל העולם. בעיות סמים ודיעות דפוקות – בצד. מה שנזכור תמיד: רגעי הקסם שהנחיל לאוהבי הכדורגל בעולם כולו".

