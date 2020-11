נבחרת ישראל בכדורסל העפילה הערב (שני) לטורניר היורובאסקט 2022. ישראל ניצחה 72:78 את נבחרת פולין ושמרה על מאזן מושלם 0:4 בבית המוקדמות. יפתח זיו הצטיין במחצית הראשונה וגולן גוט היה האקס פקטור בסיום. בסיום המשחק חגגו שחקני הנבחרת במרכז המגרש את ההעפלה.

Party time for @TherealIBBA ???????? as they book a ???? for #EuroBasket 2022 with their win over ????????! pic.twitter.com/5iQDIWY4Zb

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) November 30, 2020