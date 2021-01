רשויות החוק בארצות הברית הביעו דאגה ממעבר של גורמים קיצוניים לשימוש באפליקציות מוצפנות. הנהירה לאפליקציות דוגמת סיגנל וטלגרם נמשכת בגלל שתי דאגות של המשתמשים: הסחר במידע באפליקציות כמו וואטסאפ, והחשש מחסימת החשבון.

אפליקציית טלגרם כבר חצתה את חצי מיליארד החשבונות הפעילים, כמות השווה ל-25% ממספר החשבונות בוואטסאפ. אפליקציית סיגנל כבשה את ראש טבלת ההורדות במדינות רבות, אך משרתת עדיין רק עשרות מיליוני משתמשים.

שני אירועים הובילו למעבר לאפליקציות מוצפנות. הראשון הוא ההודעה של וואטסאפ כי תשתף מידע עם פייסבוק, והשני הוא ההתפרעות בגבעת הקפיטול, שהותססה ברשתות החברתיות כמו טוויטר, פייסבוק ופרלר.

We will make sure users have plenty of time to review and understand the terms. Rest assured we never planned to delete any accounts based on this and will not do so in the future.

