ענקית האינטרנט אמזון הודיע כי תבטל את שירות אחסון של רשת פרלר הערב (ראשון) סמוך לחצות (שני, 10:00 שעון ישראל). לפי האתר BuzzFeed, בהודעת הדואר האלקטרוני ששלחה אמזון לפרלר צוין כי: "המנכ"ל שלכם הצהיר באופן ציבורי שאינו חש בשום אחריות על הפרסומים האלימים, כמו גם הפלטפורמה עצמה". השבתת שירותי אחסון האתרים של אמזון תגרום בודאות להשבתה זמנית של הרשת, למשך כשבוע לפחות אם לא יותר.

אמזון לא הסתפקה בהצהרת הרשת על כוונה להנהיג מדיניות אקטיבית יותר למניעת תכנים אלימים, כל זאת על בסיס גולשים מתנדבים כפוסקים. "לדעתנו תכנית זו לזיהוי מהיר של תכנים אלימים והסרתם על ידי מתנדבים לא תעבוד לאור הגידול המהיר בפוסטים אלימים", כתבה החברה, "עדות נוספת לכך היא העובדה שעדיין לא הסרתם את רוב התוכן ששלחנו לכם. לאור האירוע המצער שהתרחש בוושינגון הבירה בשבוע שעבר, יש סיכון רציני שסוגי תוכן אלו ימשיכו להסית לאלימות". הודעת אמזון אף ציינה דוגמאות לקריאות לרצח שמופיעות בפרלר. בכך, אמזון מוותרת על הכנסות של כ-300 אלף דולר בחודש מלקוח בודד.

ג'ון מייטס, מנכ"ל פרלר, הודיע ברשת עצמה כי "נעשה מאמץ לעבור לספק חדש באופן מיידי, כאשר רבים מתחרים על האירוח שלנו. עם זאת, אמזון, גוגל ואפל עשו זאת בכוונה מתואמת בידיעה שהאופציות שלנו יהיו מוגבלות ובידיעה שבכך יגרמו לנזק המירבי בשעה שהנשיא טראמפ נחסם אצל ענקיות הטכנולוגיה".

"מדובר במתקפה מתואמת על ידי ענקיות הטכנולוגיה להרוג את התחרות בשוק", הוסיף, "הצלחנו יותר מיד ומהר מדי. ניתן לצפות שהמלחמה נגד תחרות וחופש הביטוי תמשיך, אך מוקדם להספיד אותנו".

רשת פרלר החלה לצבור פופולריות רבה בחודשים האחרונים, בעיקר כמקום ביטוי בעבור גולשים בעלי נטיות ימניות, וביניהם גם תומכים מושבעים של הנשיא דונלד טראמפ. מכיוון שמנגנוני הסרת תכנים לא חוקיים ברשת הינם באחריות גולשים מתנדבים, פרלר אפשרה למגוון רב של תכנים מסיתים, מפורשים ומרומזים, להתפרסם ללא הפרעה. לפי האינדיפנדנט, גולשים שנחסמו ברשתות אחרות בשל תמיכה מפורשת בגזענות ונאציזם מצאו בפרלר "מרחב בטוח" מצנזורה וחסימה.

חלק מהפורעים בגבעת הקפיטול פרסמו בפרלר הודעות המתפארות ב"ניצחון". אחרים משתמשים בתגית "1776", כקוד להפיכה שלטונית שתכונן "יום עצמאות" חדש לארצות הברית, במקום ה-4 ביולי 1776.

במקביל, הרשת מארחת גם דמויות בולטות בימין האמריקאי שנחשבות למתונות יותר. כך למשל, הפרשן הימני דן בונגינו, בעל 2.6 מליון עוקבים בטוויטר הודיע לפני יומיים כי הוא מסיים את נוכחותו בטוויטר בשל היותה "אנטי-אמריקאית". בונגינו הודיע על הצטרפותו לפרלר, שכבר בחודש יוני האחרון הודיע כי ייכנס לשותפות בבעלות עליה.

This will be my final post on this anti-American platform. The greatest threats to liberty are the destructive tech tyrants who have acted as publishers in their ongoing wars on conservatives & free speech.

You can find me on Parler, where we respect free speech. I’m “dbongino.”

— Dan Bongino (@dbongino) January 8, 2021