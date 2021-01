"עקב הדשדוש של הממשלות בטיפול בסכנות גרעיניות ואקלימיות, 'שעון יום הדין' נותר קרוב לחצות יותר ממה שהיה אי פעם – רק 100 שניות לחצות", נכתב אתמול (רביעי) בביטאון מדעני האטום, שהוקם ב-1945 על ידי אלברט איינשטיין ומדענים מאוניברסיטת שיקגו. "הטיפול הלוקה במשבר הבריאות העולמי מהווה קריאת השכמה לכך שממשלות, ארגונים ומוסדות ציבוריים ברחבי העולם לא מוכנים להתמודד עם האיומים הגדולים עוד יותר הנשקפים לאנושות ממשבר האקלים או ממלחמה גרעינית".

"שעון יום הדין" מסמל את גודל האיום הנשקף לאנושות מדי שנה. אמצעי ההמחשה הזה נוצר על ידי הביטאון בשנת 1947, ומנסה לאמוד את ההסתברות לקטסטרופה גלובלית לסכן את עתיד האנושות – פריצתה של מלחמה גרעינית, ולאחרונה גם פגיעה של ההתחממות הגלובלית.

“Today, the Bulletin of the Atomic Scientists leaves the Doomsday Clock unchanged. It is 100 seconds to midnight,” — @RachelBronson1, President & CEO, Bulletin of the Atomic Scientists #DoomsdayClock https://t.co/Vn178C3EPM pic.twitter.com/cQtNgWRt3h

דבר העובדים בארץ ישראל

כל בוקר אצלך במייל אישור ההצטרפות מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר

— Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2021