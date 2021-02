"זאת הרגשה מטורפת לזכות בזהב, אין כמו לעמוד בראש הפודיום בארץ, זה מכפיל את ההתרגשות", אומרת ל'דבר' תמנע נלסון לוי (27), זוכת גרנד סלאם תל אביב בג'ודו, שהתקיים בסוף השבוע. מדליית הזהב של נלסון לוי (בקטגוריה של עד 57 ק"ג) הייתה אחת מארבע מדליות של המשלחת הישראלית, אותן השיגו גילי כהן ופיטר פלצ'יק שזכו בכסף וטוהר בוטבול שסיים עם ארד.

זאת פעם שנייה שאת זוכה בזהב בתחרות בתל אביב, איך ההרגשה?

"תחושה מדהימה. הפעם היה קצת שונה מהזכייה בגרנד פרי ב-2019, כי הרגשתי את החוסר של הקהל. המקום שזה הכי חסר לי, היה כשניגנו את ההמנון ולא היו איתי עוד 3,000 אנשים ששרו את 'התקווה'. אבל אחר כך הרגשתי את כל החום ואהבה, וזה היה הכי כיף".

מה מיוחד בקהל הישראלי בג'ודו?

"הקהל בארץ מרים בטירוף. הגרנד סלאם היחידים שיש כל כך הרבה קהל זה בפריז ובטוקיו, אבל כאן זה אחרת, יש אווירה חמה, ישראלים מבינים את הג'ודו ויודעים לתת את הדחיפה כשצריך. למזלי, היו איתי עכשיו הבנות מהנבחרת והמאמנים, שהם חלק גדול במדליה הזאת".

הזהב מעלה את הלחץ לקראת אולימפיאדת טוקיו?

"קודם כל כן, אבל לחץ זה לא משהו שאני מפחדת ממנו. אני מגיעה לטוקיו עם אותה מטרה – להיות על ראש הפודיום עם מדליית זהב. הציפייה שלי מעצמי זו מדליה אולימפית".

לקרב על מדליית הזהב בתחרות, מול הצרפתייה שרה לאוני סיסיק, עלתה נלסון לוי נחושה והתקפית והשיגה איפון מהיר אחרי 18 שניות בלבד.

זה משהו שהתכוננת אליו?

"הצרפתייה מעולה והפסדתי לה כבר פעמיים. עשיתי את התוכניות ורציתי לסיים את הקרב מוקדם, אז זה הלך טוב".

Israel’s formidable Timna Nelson Levy has been in a class of her own today! She confirmed her Gold medal by defeating the impressive Cysique of France in just 18 seconds in the Final! #JudoTelAviv #Judo #Sport #Olympics #TelAviv

©️IJF Media Team – Ben Urban pic.twitter.com/jOvGekcqNb

