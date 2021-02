מחסור החשמל בטקסס, מתומחר בשיטת "שוק חפשי" כך שתושבי המדינה יידרשו לשלם אלפי דולרים על חשבונות חשמל מימי גל הקור. מליוני טקסנים נותקו מחשמל, אך מי מהם שעבר זאת בשלום עשוי לגלות שמצבו עדיף על מי שקיבל חשמל ויידרש לשלם חשבנות חשמל בגובה אלפי דולרים.

מחירי החשמל בטקסט עלו במהלך הסופה שפקדה את המדינה בשבוע שעבר, ל-9,000$ דולר למגה-ואט/שעה, לעומת 50$ בממוצע בשגרה. השינוי הדרמטי הזה צפוי להביא לחשבונות חשמל של אלפי דולרים למשקי הבית שכן הצליחו לקבל חשמל במהלך הסופה.

ג'וסה דל-ריו מהאלטום-סיטי טקסס, סיפר בריאיון לרשת NBC כי נדרש לשלם מעל 3,000$ דולר על חשמל החודש, לעומת 125-150$ בדרך כלל. אחרים מעידים כי קיבלו חשבונות חשמל של 11,000 דולר ויותר.

Hi Greg! ???????? I'm Akilah and this is now my current bill! Thank you for spreading the word! pic.twitter.com/EOhBL994VZ

