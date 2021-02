מאמן הכושר לשעבר של נבחרת ארה"ב בהתעמלות, ג'ון גדרט, התאבד אתמול (חמישי) לאחר שהוגש נגדו כתב אישום של 24 סעיפים, שכללו פגיעה מינית במתעמלות צעירות וסחר בנשים.

גדרט היה מאמן הכושר של הנבחרת האמריקאית באולימפיאדת לונדון 2012 ונחשוב למקורב של ד"ר לארי נאסר, שהורשע בפגיעה מינית ביותר מ-150 מתעמלות וקיבל עונש של 175 שנה בכלא.

לפי האישום, גדרט (63) ניצל מתעמלות צעירות שהגיעו אליו לאימונים במכון הכושר שלו במישיגן, מקום שבו גם הודע נאסר שהוא עצמו ביצע חלק מהפגיעות המיניות שלו. האישום מתייחס למקרים רבים בין 2008 ל-2016.

התובעת הכללית של מדינת מישיגן, דנה מיסאל אמר בהצהרה: "נטען כי ג'ון גדרט השתמש בכוח, במרמה ובכפייה כלפי הספורטאיות הצעירות שהגיעו אליו לאימון התעמלות, לטובת כספים שגרף לעצמו. הקורבנות סובלות מהפרעות אכילה כולל בולמיה ואנורקסיה, ניסיונות התאבדות ו פגיעה עצמית".

אלי רייזמן, המתעמלת האולימפית לשעבר של ארה"ב שזכתה בשש מדליות אולימפיות בלונדון 2012 ובריו 2016 והייתה אחת הראשונות להתלונן על לארי נאסר, התבטאה בנוגע למותו של גדרט: "כקטינה בנבחרת הלאומית, נאלצתי לנסוע לעתים קרובות (ללא הוריי) בפיקוח של התעמלות ארה"ב. המבוגרים ה"אחראים" כללו את ג'ון גדרט, מרווין שארפ, סטיב פני ולארי נסאר".

