צופים מחו"ל לא יורשו להגיע למשחקים האולימפיים בטוקיו, כך קבעה היום (שבת) הוועדה המארגנת. ההחלטה הוכרזה לאחר פגישה של הוועד האולימפי הבינלאומי, ממשלת יפן, ממשלת טוקיו, הוועד הפראלימפי והמארגנים המקומיים.

גורמים רשמיים אמרו כבר לפני שבוע וחצי, שהסיכון בהכנסת קהל מכל העולם במהלך מגיפה גדול מדי, הוא גורר התנגדות רבה בציבור היפני, החושש מפני התפשטות המגיפה.

It has been concluded that overseas spectators will not be allowed entry into Japan for #Tokyo2020 due to the COVID-19 pandemic.

We will continue to deliver a safe and secure Games in the hopes that they will be a light of hope. https://t.co/oGUJ1hv8JC

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2021