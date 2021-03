שחקני נבחרת נורווגיה מחו על מותם של עובדים במונדיאל בקטאר: "להפעיל לחץ על פיפ"א"

שחקני נבחרת הכדורגל של נורווגיה עלו אמש (רביעי) להתמודדות מול גיברלטר עם חולצות ועליהן הכיתוב "זכויות אדם, על המגרש ומחוצה לו", במחאה על מותם של יותר מ-6,500 עובדים בבניית האצטדיונים שיארחו את גביע העולם בקטאר. במשחק ניצחו הנורווגים 0:3.

בעקבות התחקיר ב"גרדיאן" על מותם של העובדים, החלו בשבועות האחרונים אוהדים בנורווגיה להעלות שאלות לגבי קיום גביע העולם במדינת המפרץ. כמה קבוצות במדינה הסקנדיבית אף הביעו עמדה נחרצת לפיה יש להחרים את הטורניר.

Norway players wore t-shirts before their opening 2022 World Cup qualifier against Gibraltar in protest of Qatar's human rights record pic.twitter.com/sfbNCUI5F1

— Football Daily (@footballdaily) March 24, 2021