"תאגידים גדולים שילמו 0 דולר מס": ממשל ביידן מקדם את המאבק במקלטי המס

ממשל ביידן ממשיך לאותת על כוונתו לדחוף לשינויים דרמטיים במדיניות הכלכלית בארה"ב ובעולם. במהלך סוף השבוע הודיע הנשיא ג'ו ביידן על רפורמות מיסוי שיגבילו את יכולתם של תאגידים בינלאומיים להשתמש בפרצות ולקונות במערכת האמריקאית כדי להעביר רווחים למקלטי מס. ביידן הוגיע גם כי הוא תומך, באופן רשמי, בהצעתה של שרת האוצר ג'נט ילן לקדם הסכמה עולמית על מס חברות, שתעצור את המירוץ לתחתית.

"מחקר חדש שפרסמנו בשבוע שעבר מוצא שלפחות 55 מתוך התאגידים הגדולים ביותר שלנו עשו שימוש בלקונות שונות, ושילמו 0 דולרים במסי חברות פדרליות בשנת 2020" צייץ אתמול (שבת) הנשיא, "זה מצב לא הוגן כלפי יתר משלמי המיסים האמריקאים – ואנחנו מתכוונים לשים לזה סוף".

A new study put out just last week found that at least 55 of our largest corporations used various loopholes to pay $0 in federal income taxes in 2020.

It’s not fair to the rest of the American taxpayers — and we’re going to put an end to it.

— President Biden (@POTUS) April 9, 2021