ארגון שחקני הכדורגל העולמי ביקר את הקמת הסופר ליג: "נתנגד לפגיעה בשחקנים"

ארגון שחקני הכדורגל העולמי (FIFPRO) הודיע היום (שני) שהוא עוקב בדאגה אחרי ההתרחשויות סביב הכרזת 12 מועדוני הכדורגל מהגדולים באירופה על הקמת ליגת ה"סופר ליג" ובמקביל על האמירה של נשיא אופ"א אלכסנדר צ'פרין שינקטו אמצעים כנגד שחקני הקבוצות שייקחו חלק במפעל החדש והם לא יוכלו לייצג את מדינותיהם במדי משחקי היורו והמונדיאל.

אופ"א פרסמו הודעה רשמית בה גינו את המהלך בשם שלוש הליגות הבכירות (ספרד, אנגליה ואיטליה) ובשם הארגון עצמו: "נשתמש בכל האמצעים האפשריים על מנת לעצור את המיזם הציני הזה, שהוקם בעקבות אינטרסים של כמה מועדונים בזמן שהחברה זקוקה לסולידריות יותר מתמיד".

The decision by 12 European clubs to create a new “Super League” leaves players and their unions with many questions and concerns. FIFPRO has released a statement to illustrate our views.

Find the full statement⤵️https://t.co/alPlWrXGNj pic.twitter.com/0LXYcC9r9m

— FIFPRO (@FIFPro) April 19, 2021