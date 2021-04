שגריר ארה"ב ברוסיה יחזור לוושינגטון להתייעצויות

ג'ון סאליבן, שגריר ארה"ב במוסקבה, הודיע היום (שני) על חזרתו לוושינגטון להתייעצויות. ההודעה באה אחרי שבסוף השבוע לחץ על קרמלין על סאליבן לצאת מהמדינה ועל רקע הטלת סנקציות הדדיות בין ארה"ב ורוסיה.

בהודעה שפרסם באתר השגרירות, הכריז סאליבן כי הוא יגיע השבוע להתייעץ עם גורמים בממשל על יחסי ארה"ב-רוסיה. הוא הדגיש כי יחזור למוסקבה בתוך שבועות ספורים, "לפני כל פגישה שהיא בין הנשיא ביידן לנשיא פוטין".

"אני מאמין שחשוב שאדבר ישירות עם עמיתיי החדשים בממשל ביידן על המצב הנוכחי של היחסים בין המדינות", כתב סאליבן, "בנוסף, לא ראיתי את בני משפחתי כבר מעל לשנה, וזו סיבה טובה נוספת עבורי לחזור לביקור בבית".

כאמור, ביום שישי האחרון עשה הקרמלין הכל חוץ מלומר לו ישירות לחזור לארה"ב. ממשלת רוסיה אמרה ש"הציעה" לסאליבן ללכת בעקבות שגריר רוסיה בארה"ב, שנקרא חזרה לארצו בחודש שעבר. החזרת השגריר אנטולי אנטונוב באה אחרי שהנשיא ג'ו ביידן כינה את נשיא רוסיה ולדימיר פוטין "רוצח". רוסיה לא הודיעה עדיין מתי יחזור השגריר שלה לוושינגטון.

ביום חמישי האחרון הודיע ממשל ביידן על סנקציות נגד רוסיה, בגין התערבותה בבחירות לנשיאות ארה"ב בשנה שעברה וחדירה למערכות המחשב של סוכנויות פדרליות. רוסיה, יש לציין, הכחישה את הטענות. ארה"ב גירשה עשרה דיפלומטים רוסים, היא פעלה גם נגד שורת אישים וחברות רוסיות באופן שיקשה על המדינה ללוות כספים.

רוסיה גינתה את המהלכים של ארה"ב, אותם כינתה "לחלוטין לא ידידותיים" וענה כי באו "לחלוטין ללא התגרות מצידה". בתגובה, הורתה ממשלת רוסיה על גירושם של עשרה דיפלומטים אמריקאים, איסור על כניסתם של שמונה גורמים בממשל האמריקאי והחמרת הדרישות להפעלת שגרירות ארה"ב.

לצד הטלת הסנקציות, ביידן קרא להגרעת הרוחות ואמר כי דלתו פתוחה לשיתוף פעולה בין המדינות בתחומים מסוימים. רוסיה אמרה בתגובה כי היא בוחנת את ההצעה.

While ordering the sanctions, Biden also called for de-escalating tensions and held the door open for cooperation with Russia in certain areas. Russia said it was studying the offer.