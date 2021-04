המפעל החדש קורס: שש קבוצות החליטו לפרוש מהסופר ליג

מנצ'סטר סיטי הודיעה על פרישתה מהסופר ליג, פחות מ-48 שעות מאז ההכרזה על הקמת המפעל שקרא תיגר על ליגת האלופות של אופ"א. על פי הדיווחים באירופה, חמש קבוצות נוספות החליטו לבטל את השתתפותן בסופר ליג: צ'לסי, אתלטיקו מדריד, ברצלונה, ארסנל ומנצ'סטר יונייטד. נציגי 12 המועדונים שהודיעו על הקמת המפעל, יקיימו הלילה (רביעי) ועידת חירום בעקבות ההתפתחויות.

אוהדי צ'לסי התאספו מחוץ לאצטדיון סטמפורד ברידג' והפגינו נגד הצטרפות הקבוצה למיזם. "זה כבר לא כדורגל", קראו האוהדים וחסמו את אוטובוס הקבוצה. ב"טלגרף" הוסיפו כי בעלי הקבוצה, רומן אברמוביץ', הבין שצ'לסי לא יכולה להמשיך לתמוך בסופר ליג ויחד עם הנהלת המועדון, נתן את האור הירוק לתחילת ההכנות לפרישה.

Chelsea fans after hearing the club was withdrawing from the Super League ???? pic.twitter.com/cGOfilk8Xm

— B/R Football (@brfootball) April 20, 2021