הפסקת חשמל בסין פגעה ברשת הביטקוין והעלתה את מחיר הסליקה

הפסקת חשמל בסין פגעה ברשת הביטקוין

הפסקת חשמל במחוז שינג'יאנג בסין שיבשה כרבע מכח המחשוב של הביטקוין. התוצאה: פקק תשלומים שממתינים לסליקה ועליית העמלה המינימלית ל-56 דולר. ערך המטבע עצמו ירד בחדות לאחר הכרזת טורקיה על כוונה לאסור על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים כמו הביטקוין.

ביטקוין, ראשון וסמל למטבעות קריפטוגרפיים מבוזרים, סובל במציאות דווקא מריכוזיות יתר. למעלה ממחצית כח המחשוב שמחזיק את רשת הביטקוין נמצא בסין, וכרבע ממנו במחוז שינג'יאנג.

הפסקת חשמל במחוז זה, גרמה לפגיעה עצומה בכח המחשוב הזמין לרשת. כתוצאה מכך העומס על שאר המחשבים ברשת זינק וביצוע תשלומים במטבע הביטקוין התעכב במשך שעות.



Here you’ll apparently find a third of the Bitcoin network pic.twitter.com/pUkDx1lKUK

— Digiconomist (@DigiEconomist) April 20, 2021