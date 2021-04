עולם הספורט מגיב ליציאה מהארון של השופטת הטרנסג'נדרית: "ספיר ברמן היא גאווה כבירה"

עולם הכדורגל הישראלי הגיב בהתרגשות ובתמיכה ליציאתה מהארון של ספיר ברמן, שופטת ליגת העל, במסיבת עיתונאים אתמול (שלישי). ברמן חשפה את היותה אישה טרנסג'נדרית, והוסיפה: "אני שלמה עם עצמי, כולי תקווה שהחברה שלנו תשתנה ותהיה מכילה וטובה יותר". המשחק הבא שבו תשפוט יתקיים ביום שני, בין הפועל חיפה לבית"ר ירושלים.

השחקן הראשון שהגיב ליציאה מהארון היה דני עמוס, שוער מכבי נתניה, שהעלה תמונה של ברמן לחשבון האינסטגרם שלו וכתב: "יצרתי קשר עם ספיר ואיחלתי בהצלחה, וכמובן הבהרתי לה שאנחנו תומכים ואנחנו פה עבורה. יש לנו המון ללמוד מהסיפור הזה של ספיר, שנחשפת בעולם שהוא מאוד מצ׳ואיסטי באומץ רב, וכשהיא מוקפת בתמיכה ובאהבה ממקום עבודתה ומסובביה. אין מקום לגזענות, אלימות או הומופוביה במגרשים. הכדורגל נותר ונועד למטרת הנאה של כולנו".

קבוצתו של עמוס, מכבי נתניה, הצטרפה לתמיכה בברמן בטוויטר. גם התאחדות הכדורגל הביעה תמיכה בברמן, וצייצה בטוויטר: "ברמן היא השופטת הטרנסג'נדרית הראשונה שלנו. אנחנו כל כך גאים!", והוסיפה לצד דגל ישראל את הדגל הטרנסג'נדרי.

We have a new Referee, Sapir Berman. The first Referee to be transgender❗

We are so proud ????????????️‍⚧️@UEFA @FIFAcom pic.twitter.com/qtAa9POOQA

— ISRAEL FA (@ISRAELFA) April 27, 2021