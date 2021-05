בעקבות חטיפת המטוס: האיחוד האירופי הטיל סנקציות על בלארוס

האיחוד האירופי סגר אתמול (שני) את המרחב האווירי לחברות תעופה בלארוסיות ואסר עליהן את השימוש בנמלי התעופה של 27 מדינות הגוש. כמו כן, מנהיגי האיחוד קראו לכל חברות תעופה אירופאיות להפסיק לטוס לבלארוס ולהימנע מטיסות בשמי המדינה. החרם נגד בלארוס מגיע לאחר שהרשויות במינסק אילצו מטוס של חברת "ריינאייר" האירית לנחות במדינה כדי לעצור את הבלוגר הבלארוסי רומן פרוטאסביץ'.

מוקדם יותר אתמול דרשה ממשלת בריטניה מכל חברות בטיסה הבריטיולת לבטל את כל הטיסות מבלארוס ואליה, ולא להשתמש במרחב האווירי הבלארוסי. נוסף לחרם האווירי הטיל האיחוד האירופי סנקציות כלכליות על בלארוס, וגם בריטניה הודיע כי תטיל בקרוב סנקציות דומות.

המטוס שבו טס פרוטאסביץ', מבקר חריף של נשיא בלארוס אלכסנדר לוקאשנקו, עשה שלשום את דרכו מאתונה לווילנה ובשעה שטס במרחב האווירי של בלארוס אולץ להסתובב ולנחות במינסק, צעד שמנהיגים באיחוד האירופי כינו כ"חטיפה". מטוס קרב בלארוסי מסוג מיג-29 הוזנק וליווה את מטוס הנוסעים, אקט של מפגן כוח של לוקאשנקו ששולט בארצו מאז 1994. הרשויות בבלארוס טענו כי קיבלו דיווח מחמאס על פצצה שמונחת במטוס ולכן הנחיתו אותו במינסק.

נוסעי המטוס הורדו ממנו ונערכו חיפושים במטוס אולם לא נמצאה כל עדות לפצצה. עם נחיתת המטוס, פרוטאסביץ' וחברתו הורדו ממנו ונעצרו, וטיסת "ריינאייר" מספר 4978 המריאה רק כעבור כמה שעות ליעדה המקורי – וילנה. לוקשאנקו אמר אתמול כי החמאס הם שהודיעו לו על הפצצה, אולם גורמים בחמאס הכחישו את דבריו. בעולם המערבי לא מאמינים לגרסה הרשמית של בלארוס ומתייחסים לכל הפרשה כחטיפת מטוס. "לא נסבול שמישהו מנסה לשחק ברולטה רוסית עם חייהם של אזרחים חפים מפשע", אמר נשיא המועצה האירופית, שארל מישל, במפגש של ראשי הגוש שנערך אתמול.

"מנהיגי האיחוד האירופי פעלו בתקיפות בתגובה למעשיו המקוממים של המשטר בבלארוס. אנחנו סוגרים את המרחב האווירי שלנו למטוסים מבלארוס וקוראים לחברות תעופה באיחוד האירופי שלא לטוס מעל המדינה. סנקציות כלכליות נוספות יוצגו בקרוב", אמרה נשיאת המועצה האירופית, אורסולה פון דר ליין.

פרוטאסביץ', בן 26, חי בגלות בליטא וניהל משם ערוץ טלגרם פופולרי שמילא תפקיד מרכזי בארגון הפגנות המחאה נגד לוקאשנקו בשנה שעברה לאחר שזה נבחר שוב לנשיא באופן שנוי במחלוקת. פרוטאסביץ' סייע לפרסם מיידע על חטיפת מנהיגות האופוזיציה ועל כליאתן..

הטלוויזיה הממלכתית של בלארוס שירה אמש סרטון קצר שמתעד את העיתונאי ממקום מעצרו בכלא במינסק. פרוטאסביץ' ישב עם ידיים שלובות על שולחן ואמר למצלמה שהוא במצב בריאותי משביע רצון ושהטיפול שהוא מקבל במעצר "בהתאם לחוק".

New: #Belarusian pro-gov Telegram channel shows Protasevich giving a "confession" to organizing mass protests & saying he is cooperating with authorities.

He is almost certainly speaking under duress.pic.twitter.com/cZoIuxvIee

— John Scott-Railton (@jsrailton) May 24, 2021