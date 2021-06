הכדורגלן היפני קומי יוקויאמה יצא מהארון כגבר טרנסג'נדר

קומי יוקויאמה (27) כדורגלן וושינגטון ספיריט ונבחרת הנשים של יפן, יצא אתמול (שלישי) מהארון כגבר טרנסג'נדר, במהלך ראיון שפורסם בערוץ היוטיוב של הכדורגלנית יוקי נגסטו.

יוקויאמה סיפר שבת הזוג שלו הייתה זאת ששכנעה אותו לצאת מהארון. "כשהחברה שלי אמרה לי שאין שום סיבה שאשאר סגור בארון, זה באמת היכה בי. חשבתי שאם אני רוצה להמשיך לנוע קדימה בחיים, זה יהיה קשה להישאר בארון. אז מצאתי את האומץ לצאת החוצה".

קבוצתו וושינגטון ספיריט פרסמה הודעת תמיכה: "אנחנו תומכים וגאים בך קומי. תודה שהראית לעולם שזה בסדר לאמץ את מי שאתה".

נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן הוציא גם הוא הודעת תמיכה ביוקויאמה, וכן בשחקן הפוטבול קארל נאסיב שיצא אתמול מהארון כהומו. "לקארל נאסיב וקומי יוקויאמה, שני ספורטאים בולטים ומעוררי השראה שיצאו השבוע מהארון: אני כל כך גאה באומץ לבכם. בזכותכם, אינספור ילדים ברחבי העולם רואים את עצמם באור חדש היום".

To Carl Nassib and Kumi Yokoyama – two prominent, inspiring athletes who came out this week: I’m so proud of your courage. Because of you, countless kids around the world are seeing themselves in a new light today.

— President Biden (@POTUS) June 23, 2021