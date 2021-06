ספורטאים בוחרים להיות גאים במי שהם

קארל נאסיב, שחקן הפוטבול של קבוצת לאס וגאס ריידרס, העלה בשבוע שעבר סטורי בדף האינסטגרם שלו ואמר: "מה נשמע אנשים? אני קארל נאסיב ואני רוצה להגיד לכם, שאני הומו. רציתי לעשות זאת כבר הרבה זמן ועכשיו אני מרגיש נוח להוריד את זה מהחזה שלי".

כך, בהודעה קצרה ופשוטה, נאסיב עשה היסטוריה והפך לשחקן הפוטבול המקצועני הפעיל הראשון, שיוצא מהארון. ספורטאים הומואים ולסביות כבר יצאו מהארון בענפי ספורט יחידניים כמו לדוגמא בטניס ובאתלטיקה והיו גם ספורטאים בענפי הספורט הקבוצתיים, שעשו זאת לאחר הפרישה או כשהם כבר בשלהי הקריירה שלהם. ההחלטה של נאסיב לעשות זאת, כשהוא נמצא בשיא הקרירה שלו ובענף ספורט, שנתפס קשוח וגברי, היא חלוצית, פורצת דרך ואינה מובנת מאליה.

***

נאסיב הוא אומנם השחקן הפעיל הראשון, אבל הוא לא שחקן הפוטבול הראשון שעשה את הצעד האמיץ הזה. דיוויד קופאי, ששיחק פוטבול בסאן פרנסיסקו וחוגג יום הולדת 79 בדיוק היום (שני), יצא מהארון לפני 46 שנים והפך לספורטאי המקצוען ההומו הראשון. להבדיל מנאסיב, קופאי הודיע על נטייתו המינית שנתיים לאחר פרישתו ושנתיים אחר כך גם פורסמה הביוגרפיה שלו, "הסיפור של דיוויד קופאי".

עם השנים, ואחרי הודעתו של קופאי, חמישה שחקני פוטבול נוספים יצאו מהארון. כולם עשו זאת, אחרי שפרשו ממשחק פעיל. גם בכדורסל ובבייסבול האמריקאי ספורטאי עבר כבר יצאו מהארון, אבל הפוטבול נחשב בארה"ב לענף אגרסיבי, קשוח וכמעט צבאי בריטואל שלו.

מה השתנה ב-46 השנים שחלפו בין ההודעה של קופאי להודעה של נאסיב?

אפשר לסכם את התשובה לשאלה הזאת בשתי מילים: התמיכה הציבורית. נאסיב זכה לתמיכה פומבית של הנהלת ליגת הפוטבול, ששיתפה והפגינה גאווה במהלך שלו. הוא קיבל גם אהבה מהקבוצה שלו ו-10 מתוך 32 הקבוצות בליגה הפוטבול הוסיפו ללוגו שלהן את דגלי הגאווה.

התמיכה הזאת פרצה גם את גבולות הספורט ודמויות מובילות דעה פרסמו הצהרות הערכה. נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן, פרסם הודעת תמיכה בנאסיב ובשחקן הכדורגל קומי יוקויאמה שיצא מהארון כגבר טרנסג'נדר.

To Carl Nassib and Kumi Yokoyama – two prominent, inspiring athletes who came out this week: I’m so proud of your courage. Because of you, countless kids around the world are seeing themselves in a new light today.

— President Biden (@POTUS) June 23, 2021