גל החום הפסיפי: 49.5 מעלות בקנדה, מאות הרוגים בצפון מערב אמריקה

גל החום חסר התקדים בצפון מערב יבשת אמריקה גובה קורבנות. בחום הכבד שהחל בסוף השבוע שעבר נרשמו בקנדה 233 מתים במחוז קולומביה הבריטית. בימי שגרה, מתים בתקופה זו כ-100 אנשים. ככל שיתווספו דיווחים על מוות פתאומי, צפויים מספרי התמותה בגין גל החום לעלות. במחוז עוסקים כעת בניתוח מקרי התמותה כדי לקבוע כמה מהם ניתן לייחס לגל החום.

בעיר ליטון נמדד אתמול (שלישי) שיא טמפרטורות חדש של 49.5 מעלות. מבנה גל החום מבוסס על הפרשי לחץ, שמונעים חדירת רוחות קרות לאזור, ויוצרים "כיפת חום", ללא עננים, שלתוכה השמש מקרינה ללא רחם.

"No wonder this place is so far."

Barely a cloud in the sky for the impending #heatwave pic.twitter.com/4T1jbKqMGU

— Robin (@franklybbyblues) June 26, 2021