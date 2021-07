"רכבת הרים מנטלית": יערה יצחקי חזרה מפציעה והובילה את נבחרת הכדורסל 3 על 3 לאליפות אירופה

נבחרות הנשים של ישראל בכדורסל 3 על 3 העפילה בסוף השבוע האחרון לאליפות אירופה שתיערך בחודש ספטמבר בפריז. "הייתה תחושה מטורפת, כי הינו עם הגב לקיר", אומרת ל'דבר' יערה יצחקי, שחקנית הנבחרת. הנבחרת שבה חברות יצחקי, אליסה בארון, דניאל רבר וטל יעקב, עברה דרך מאתגרת בטורניר המוקדמות שנערך בנמל בתל אביב.

כדורסל 3 על 3 תפס תאוצה בשנים האחרונות, לאחר שהוועד האולימפי הבינלאומי החליט לצרף אותו כענף רשמי במשחקים האולימפיים בטוקיו. הענף היה נחשב שכונתי עד שנת 1989 בה נערך לראשונה טורניר בארצות הברית.

במהלך המשחק, משחקות שלוש שחקניות בכל קבוצה על חצי מגרש וסל אחד. משך משחק רגיל הוא 10 דקות או לחלופין, הגעה ל-21 נקודות של אחת הקבוצות. המנצחת היא הקבוצה שהגיעה ראשונה ל-21 נקודות או זו שהגיעה לתוצאה גבוהה יותר בסוף 10 הדקות. במקרה של שוויון, יש הארכה בלתי מוגבלת בזמן למשחק שבו מנצחת הקבוצה שקולעת 2 נקודות.

שתי נבחרות הנשים והגברים אותן מאמן אילן קובלסקי, העפילו מטורניר המוקדמות לאליפות אירופה. יצחקי, שהייתה גם קפטנית נבחרת ישראל בכדורסל, מסבירה את ההבדלים: "זה משחק מאוד שונה מכדורסל רגיל. הוא סופר מהיר, הרבה יכולת אישית, צריך לשמור ממש טוב ולעשות התאמות תוך כדי משחק".

ישראל הפסידה במשחק הפתיחה לצ'כיה והגיעה בעמדה לא נוחה למשחק השני מול פורטוגל. "ידענו שאנחנו צריכות לשנות פאזה, אני חושבת שמנטלית עלינו אחרת", אומרת יצחקי. "אילן קובלסקי (המאמן) אמר לנו: 'זו לא היכולות שלכן, אתן שוות יותר. באו לראות אתכן, זה הזמן להוכיח'. עלינו בטירוף כשאין לנו מה להפסיד".

ישראל פתחה טוב את המשחק, אבל 5 וחצי דקות לסיום ביתרון 6:12 המשחק נעצר לשעתיים בעקבות הלחות במגרש והועבר לאולם התיכונט. בסיומו של יום ארוך ישראל נאבקה מול נבחרת שוויץ האיכותית על הכרטיס לאליפות אירופה. יצחקי הייתה מצוינת במשחק שהיה צמוד ודחפה בכל פעם מחדש את שאר השחקניות עם אנרגיות חזקות בדרך לניצחון 18:20.

Israel ???????? qualify for the #3x3Europe Cup in Paris! pic.twitter.com/Oa0PnQxV4J

— FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 25, 2021