הבניין שקרס במיאמי הוחרב בפיצוץ מבוקר

בשל החשש מהגעת הסופה הטרופית "אלזה" לפלורידה, פוצצו הלילה, בין ראשון לשני, שאריות הבניין שנהרס חלקית באסון במיאמי.

"בסופו של יום הבניין הזה לא בטוח כדי לאפשר לאנשים לחזור אליו", הסביר המושל רון דה סנטיס. "אני יודע שיש רבים שהצליחו להיחלץ והשאירו דברים מאחור. אנחנו רגישים מאוד לכך. אבל אני לא חושב שניתן לאפשר למישהו לחזור לאזור הבניין לאור המצב שלו כעת".

The remaining part of the Champlain Towers South building was demolished Sunday night, hours after the mayor of Miami-Dade announced the timeframe for demolition. As of Sunday, rescuers have recovered the remains of 24 people, with 121 still missing. pic.twitter.com/yJ69Oewzqf

