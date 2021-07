התפרעויות באנגליה לאחר ההפסד בגמר היורו, גילויי גזענות נגד מחמיצי הפנדלים

ההפסד של נבחרת אנגליה אמש (ראשון) לאיטליה בגמר היורו, 3:2 בפנדלים, הוביל לתגובות גזעניות ברשתות החברתיות נגד שחקני הנבחרת האנגלית שהחמיצו את הפנדלים המכריעים, רשפורד, סאנצ'ו וסאקה.

בעקבות ההתקפה הוציאה ההתאחדות האנגלית הודעת גינוי: "מי שמתבטא בצורה כזאת לא רצוי אצלנו. נעשה הכל כדי לתמוך בשחקנים ולהילחם כדי לסלק את האפליה ממגרשי הכדורגל. גם לחברות שמנהלות את הרשתות החברתיות יש אחריות ועליהן לפעול כדי לחסום גולשים גזענים".

ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, גיבה את הנבחרת: "השחקנים בנבחרת הזו ראויים להערכה כגיבורים, לא לביקורת גזענית ברשתות החברתיות. האחראים להתעללות המחרידה הזו צריכים להתבייש בעצמם".

המאמן האנגלי, גארת' סאות'גייט, התייחס להחלטה על בועטי הפנדל: "האחריות להחמצות היא לחלוטין שלי", אמר. "אני זה שהחליט מי יבעט את הפנדלים, בהתבסס על מה שראיתי באימונים. אין טעם להפיל את האשמה על השחקנים. אנחנו מנצחים כקבוצה ומפסידים כקבוצה. אף אחד מהשחקנים שלי לא היה יכול לעשות משהו טוב יותר, הם השקיעו מאמץ אדיר".

האכזבה בממלכה נראתה הבוקר גם בכותרות העיתונים, ב"מירור" נכתב על השער: "שובר לב" ו-"לא שוב!", בטלגרף נכתב: "הצער האולטימטיבי". הקהל האנגלי, ששנים סבל מתדמית של חוליגניזם, היה מאוד מאוכזב מהתוצאה ואלפים התפרעו ברחובות. בהודעת משטרת לונדון הלילה נמסר כי 49 נעצרו במהומות שאחרי המשחק, ו-19 שוטרים נפצעו.

האירועים החלו שעות ארוכות לפני תחילת המשחק, כאשר היו תיעודים על ונדליזם ואלימות במתחמי האוהדים ובעסקים מסביב לאצטדיון וומבלי. אוהדים אנגלים תועדו כשהם תוקפים אוהדים איטלקים לאחר סיום המשחק באלימות קשה ומזעזעת.

???? ????????????????????????????????: A video has surfaced showing England fans attacking Italy fans as they leave the stadium. #EURO2020 pic.twitter.com/nbZSbnn19J

— LIGI Football ™ (@LIGIFootball) July 11, 2021