אירוע מדאיג בטוקיו: אצנית בלארוסית אולצה לשוב לארצה בשל התבטאות נגד השלטון

דרמה גדולה מתרחשת היום (ראשון) בשדה התעופה בטוקיו. האצנית, קריסטינה צימנווסקאיה, מבלארוס מוגנת על-ידי משטרת יפן, במטרה למצוא פתרון לניסיון ההחזרה שלה בכוח לארצה, ע"י הוועד האולימפי הבלארוסי.

צימנווסקאיה (24) הספיקה להשתתף בטוקיו, במוקדמות ה-100 מטר ואמורה להשתתף מחר בבוקר בריצת המוקדמות של 200 מטר. במהלך היום ביקרה צימנווסקאיה ברשתות החברתיות את הוועד האולימפי של בלארוס על החלטתו לרשום אותה למקצה השלישי שלה במשחקים ה-4X400 ללא ידיעתה.

Belarusian athlete Krystsina Tsymanouskaya was forced by the regime to leave the @Olympics in Tokyo & fly to Belarus after criticizing Belarus' management of the national team during the games. She's afraid to come back to Minsk. No athlete should be forced this way. pic.twitter.com/1Ros5scrJG

