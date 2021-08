בעקבות כיבוש הטליבאן: המשלחת הפראלימפית של אפגניסטן לא תצא לטוקיו

המהפכה האלימה באפגניסטן, משנה את מציאות החיים במדינה, גם בתחומי החיים הספורטיביים. המשלחת האפגנית למשחקים הפראלימפים בטוקיו ביטלה אמש (שני) את השתתפותה במשחקים שיחלו בעוד שבוע, לאחר ששני חברי המשלחת לא הצליחו לצאת מהמדינה, בעקבות כיבוש השלטון בידי ארגון הטליבאן.

לוחמת הטאקוונדו, זאקיה חודאדאדי (23) הייתה אמורה להפוך לספורטאית הפראלימפית הראשונה של המדינה. בעקבות המצב במדינה, היא ככל הנראה לא תוכל להמשיך לעסוק בספורט. לצידה היה אמור להשתתף זורק הדיסקוס חוסיין רסולי.

ראש המשלחת האפגנית למשחקים, אריאן סאדיקי, אמר ל'רויטרס': "לרוע המזל, בשל המהפך הנוכחי באפגניסטן, הנבחרת לא הייתה יכולה לעזוב את קאבול בזמן. הם ממש התרגשו והתאמנו בכל מקום שהם יכולים, בפארקים ובגנים ציבוריים".

זאקיה הייתה אמורה להיות האישה הראשונה שתשתתף במשחקים", הוסיף סאדיקי. "זו הייתה היסטוריה בהתהוות. היא התלהבה מאוד להתחרות. זאקיה הייתה מודל לחיקוי נהדר לשאר הנשים במדינה".

????The Taliban's takeover of Afghanistan has dashed the hopes of the country's first female Paralympian.

????Zakia Khudadadi was due to compete in the Tokyo Games but is now trapped in her home country

Thread ⬇️https://t.co/UsArA6rmAm pic.twitter.com/9TWlHA2Aot

— Telegraph Sport (@TelegraphSport) August 16, 2021