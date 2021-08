משחק פוליטי או שינוי אמיתי: הטליבאן מנסה לשדר מתינות וסלחנות

מאז שתפסו מחדש ביומיים האחרונים את השלטון באפגניסטן, מנסים מנהיגי הטליבאן לשוות לארגון דימוי מתון וסלחני. הבוקר (שלישי) הכריז אחד ממנהיגי הארגון על חנינה כללית לכל מי שפעל במוסדות השלטון הקודמים, החל מ-350 אלף חיילי צבא אפגניסטאן ועד פקידים במשרדי הממשלה השונים. אנמוללה סמנגאני, חבר נציבות התרבות של הטליבאן אפילו קרא לשלב נשים בממשלה החדשה.

"האמירות האסלאמית לא רוצה שנשים יהיו קורבנות, הן צריכות להיות חלק ממבנה השלטון לפי חוקי השריעה", אמר סמנגאני בהתבטאות ראשונה של הארגון לגבי שלטונו העתידי אחרי שכבש במהירות את המדינה, "מבנה השלטון לא עוד לא ברור לחלוטין, אבל לפי הניסיון, תהיה הנהגה אסלאמית מלאה וכולם צריכים להצטרף".

עם זאת, סמנגאני לא ירד לפרטים, ורמז שחוקי השריעה הם שיהפכו לחוקי המדינה. "עמנו הוא מוסלמי", אמר, "ואנחנו לא כאן כדי לכפות עליו את האסלאם".

מוקדם יותר היום פורסמו סרטונים של מנהיגי טליבאן משוחחים עם מנהיגים שיעים, סיקים והינדים בקאבול. הארגון הודיע שתחת האסלאם יש מקום לכל המיעוטים הדתיים, והבטיח להגן עליהם.

העדויות שמגיעות בימים האחרונים מהבירה קאבול סותרות. מצד אחד הטליבאן מאפשר לנשים להמשיך לעבוד, ולילדות להמשיך ללמוד. בתוך כך, עיתונאיות ממשיכות לסקר בטלוויזיה את המתרחש בעיר ואחד הדוברים של הארגון אפילו רואיין באולפן הטלוויזיה על ידי מגישת חדשות שלבשה חיג'אב. הראיון הזה, כשלעצמו, רחוק שנות אור משלטון הטליבאן באפגניסטן לפני 20 שנה.

הבוקר דווח על הפגנת נשים בקאבול, שלא נעצרה על ידי לוחמי הארגון. הנשים הפגינו בעד הזכות לעבוד וללמוד, דברים שנאסרו עליהן בפעם הקודמת שהטליבאן שלט במדינה.

First protest of women in Kabul.#Afghanistan

Video of @HameedMohdShah pic.twitter.com/p2guH2kSj6

— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) August 17, 2021