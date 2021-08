הישג היסטורי: יונתן קפיטולניק אלוף העולם עד גיל 20 בקפיצה לגובה

הישג ענק לאתלטיקה הישראלית. יונתן קפיטולניק זכה הערב (שבת) באליפות העולם עד גיל 20 בקפיצה לגובה, חודש בדיוק לאחר שהוכתר כאלוף אירופה.

הקופץ הישראלי עבר בניסיון הראשון גובה של 2.19 מטר, בתחרות הנערכת בקניה, שהבטיח לו את מדליית הזהב. לאחר שזכה כבר במדליית הזהב הוא הרים את הרף לגובה 2.26 מטר ועבר אותו בניסיון ראשון, אחר כך הרים הרף ל 2.31 מטר אך פסל שם 3 פעמים.

Memorable moments for Israel's Yonathan Kapitolnik at #WorldAthleticsU20

The 18-year-old clears a personal best 2.26m in the high jump to win his country's only second ever global gold medal across any age group! ???????????? pic.twitter.com/7kwgiUI3FU

— World Athletics (@WorldAthletics) August 21, 2021